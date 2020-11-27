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Cezaevinde isyan alarmına giden polis ekibi kaza yaptı

Karaman Cezaevinde düzenlenen tatbikat için verilen isyan alarmına gitmekte olan resmi polis ekibi kaza yaptı.

Polisler ve diğer araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Koçakdede Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan Nizamiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Kapalı Cezaevinde düzenlenen tatbikatta sabah saat 09.00 sıralarında isyan alarmı verildi. Alarm üzerine cezaevine gitmek üzere bölgesinden hareket eden asayiş ekiplerinde görevli Y.I. yönetimindeki 70 A 4836 plakalı resmi polis ekibi kavşağa geldiğinde V.Ş. idaresindeki 70 BH 932 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar oluşurken, polis ekibi ve sivil araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine Trafik Şube Müdürü Murat Öztaş ile birlikte çok sayıda polis ekibi geldi. Kaza nedeniyle kavşağın tek şeridi ise trafiğe kapandı. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırılarak kavşak yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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