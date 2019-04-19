Çocuklara çarpmak istemeyen sürücü otomobile çarptı: 2 yaralı

Karaman'da bir sürücü aniden yola çıkan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki otomobile sonrada kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Fenari Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K yönetimindeki 33 B 7204 plakalı otomobil, sürücünün aniden yola çıkan çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu önce park halindeki otomobile sonrada kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada isimleri öğrenilemeyen 13 yaşlarındaki 2 çocuktan birisi yere düşerek, diğeri de otomobilden koparak fırlayan parçanın isabet etmesi üzerine hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar, tedbir amaçlı tedavilerinin yapılması için çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.