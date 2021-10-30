Dağdan kaya parçaları düşünce yayla yolu kapatıldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, dağdan kaya parçalarının düşmesi sebebiyle tehlike oluşturmaması için yayla yolu ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Sandıklı Mahallesinden Keben Mevkiindeki yaylaya giden yola dağdan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçalarını düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan yetkililer, yolu geçici olarak araç ve yaya trafiğine şerit çekerek kapattı. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için yaylaya giden alternatif yolları kullanmalarını istedi.