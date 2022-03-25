Dedesinin otomobiliyle polisten kaçarken kaza yapınca olay yerinden kaçtı

Karaman'da dedesinin otomobilini izinsiz alarak arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 16 yaşındaki genç, polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçınca başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazadan sonra sürücü ve 3 arkadaşı yaya olarak kaçtı.

Olay, Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.K., dedesi S.B.'nin 70 FZ 674 plakalı otomobilini önceki gece evin önünde park halindeyken habersizce aldı. Bir süre sonra otomobilinin yerinde olmadığını fark eden dede S.B., polis merkezine giderek aracının torunu tarafından izinsiz olarak götürüldüğü şikâyetinde bulundu. Kayıtlara çalıntı olarak girilen otomobilin şehir merkezine giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, otomobilin peşine düştü.

Otogar girişinde 'dur' ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada A.K.'nin kullandığı otomobil, Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde aynı istikamette seyreden A.T.'nin kullandığı 06 ZZG 19 plakalı otomobil ile trafik levhasına çarparak durdu. Kaza sonrası A.K. ve araçtaki 3 arkadaşı, yaya olarak sokak aralarına kaçarak izlerini kaybettirdi. Çarptıkları otomobilin sürücüsü A.T. ile yanında bulunan eşi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşananları anlatan otomobil sürücüsü A.T., “Ben otomobilimle ilerlerken polisin siren sesini duydum. Sol şeridi boş bırakmak için yolun sağına yanaşırken, arkadan gelip benim aracıma çarptılar. Zaten hepsi araçtan indikleri gibi sağa sola kaçıştılar" dedi.

Polis, kaçan A.K. ile arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de araçta parmak izi çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.