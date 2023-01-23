Depo yangında yıkılırken tarım aletleri ile hafif ticari araç demir yığınına döndü

Karaman'da bir evin yanında bulunan depoda çıkan yangın sonrası tarım aletleri ve hafif ticari araç yanarak demir yığınına döndü. Yangın sonrası depo yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şevket K.'ye ait olduğu öğrenilen evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Deponun yandığını gören köylüler itfaiyeye haber vererek yardım isterken, bir taraftan da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ve köylülerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Çıkan yangında depo yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan tarım aletleri, yem ve ilaçlar ile 50 adet arı kovanı ve hafif ticari araç yanarak demir yığınına döndü. Yangında yaklaşık 800 bin liraya yakın maddi hasarın olduğu öğrenildi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili jandarma, inceleme başlattı. Yangının duyulmasının ardından Akpınar köyüne giden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yangınla ilgili bilgi alarak deposu yanan çiftçi Şevket K.'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.