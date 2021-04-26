Dernek Başkanı Özel: “Yardımlarımız 350 aileye ulaştırıldı”

Amaçlarının Karamanlılar arasında yardımlaşma hissini sistemleştirmek ve ihtiyaç sahiplerinin hayat standartlarını normalleştirmek olduğunu belirten Başkan Halit Özel açıklamasında, "İlimizde özellikle taşra kesiminde işsiz olan vatandaşlarımızla, çalışabilecek durumda olmayan ailelerin tespitini yaparak yardımlar ulaştırıyoruz. Sosyal yardım konularında faaliyet gösteren STK'ların önemli bir bölümü büyükşehirlerde bulunuyor. Bu STK'lar açısından kırsaldaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak daha maliyetli bir durum olduğundan, örgütlenme modelleri kırsalı kapsamıyor. Faaliyet alanları büyük kent merkezleri ve farklı ülkelerdeki partnerler aracılığı ile yurt dışı şeklinde oluyor. Hal böyle olunca yerelde sosyal yardım faaliyeti yürüten derneklere insani ve vicdani olarak önemli bir görev düşüyor. Günümüzdeki ekonomik sistem gereği daha önceki yıllara nazaran tüketimin çok çeşitlendiği, bu çeşitliliğin de ailelere daha fazla maliyetler getirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Maliyetlerin karşılanması noktasında kaynağa ulaşamayanlar, zamanla toplumun büyük bölümünden kopuk bir şekilde sınıflanıyor. Bu durumda boşanma, aile içi şiddet veyahut yaşamaktan vazgeçme gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. İhtiyaçlının ve ihtiyacın doğru tespit edilip, imkanlar ölçüsündeki en kısa zamanda ulaştırılması gerekiyor. Kentin her bölgesi için farklı yardım politikası izlenmesi gerektiğini benimseyen derneğimiz; modernleşmeye ayak uyduramamış bölgelerde farklı, teşvik ve iyileştirmelerden etkilenmemiş bölgelerde ise farklı yardım dağıtımları yapmaktadır. Bunları yaparken de pandemi sürecinde iyice pekişen yardımlaşma hissini sistemleştirerek kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Örneğin ihtiyaçlının tespiti ve ihtiyacın ulaşımı konularında bazı bölgelerde muhtarlarımız veyahut yardım bölgesindeki ileri gelenler ile çalışıyoruz. Ramazan ayının üçte birlik kısmında 350 aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' sözlerine yer verdi.