Dona karşı sulanan elma ağaçları buzulları aratmadı

Karaman'da dona karşı havadan ve yerden sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçlarının tamamen buz tutması adete buzulları hatırlattı.

12 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor. Modern elma bahçelerine sahip olan Karaman'da üreticiler son 2 gündür hava sıcaklığının sıfırın altında 5'lere kadar düşmesi üzerine bazı tedbirler aldı. Çoğu üretici ağaçların dondan etkilenmemesi için havadan ve yerden bahçelerini suladı. Sulama yapılan tüm bahçelerde ise ağaçların tamamen buz tutarak sarkıtlar oluşturması ortaya ilginç görüntüler oluşturdu. Sulandıktan sonra buz tutan elma ağaçları adeta buzulları hatırlattı.

“Korkutucu bir durum yok”

Buz tutan elma bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman'da son 2 gündür ciddi soğukların yaşandığını söyledi. Bayram, elmalarda pembe gonca dönemi olmadığı için herhangi bir soğuk vurma olayının olmadığını belirterek, “Dona karşıda tedbir olarak üreticilerimiz bugünlerde hem bahçelerindeki pervaneleri hem de sulama sistemlerini çalıştırıyor. Karaman'da yaşanan bu görüntüler korkutsa da elmayla ilgili bir hasar söz konusu değildir. Sulama yapılan bahçeler de ağaçların buz tutması adeta buzulları anımsatmış. Ancak kayısı ve bademde yüzde 100'e yakın bir hasarın olduğunu görüyoruz. Bahçelerin sulanma amacı ağaçların çiçek döneminde dondan etkilenmemesi için sertleşen havanın suyla yumuşatılması için yapılan bir önlemdir. Yapılan bu önlemle ağaçlar kendilerini korumaya almış oluyor" dedi.

Karaman bölgesinde Nisan ayında don riski bulunduğunu kaydeden Bayram, “Üreticilerimiz de bunun için her yıl önlem alıyor. Bugün burada gördüğümüz manzaraysa korkutucu gibi görünse de normal bir durumdur" diye konuştu.

Bahçe sahibi Ramazan Mercik Kızıldeniz ise, “Bahçemizdeki ağaçların tamamen buz tutması, bizim ağaçlarımızı koruduğumuz anlamına geliyor. Şu an için bahçemizde bir sıkıntı yok. Görüntü korkutucu gibi dursa da biz üreticiler için faydalı bir görüntü “dedi.