Karaman'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' nedeniyle farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

Karaman'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir yürüyüş düzenlendi. Atatürk Parkı'nda başlayan yürüyüş söylenen sloganlar eşliğinde devam etti. İsmet Paşa Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meyanı'na kadar süren yürüyüşte Down Sendromlu bireyler ve gönüllü gençler ellerinde "Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla", "Gerçek dostlar kromozom saymaz", “Sevgiye +1 değer kattık” yazılı pankartlar taşıyarak sosyal mesaj verdi.

“Gönüllü gençlerden destek”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, bakanlık olarak 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak kabul ettiklerini açıklamalarının ardından Karaman'da da büyük hız kazanan gönüllülük faaliyetlerine gönüllü gençlerden destek gelmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliklerinde Down Sendromlu bireyleri yalnız bırakmayan gönüllü gençler ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar eşliğinde sosyal mesaj vererek etkinlikte yerlerini aldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Down Sendromlu bireyler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan istasyonlarda spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Badminton, tenis, bilek güreşi ve halat çekme etkinliklerinde tüm hünerlerini sergileyen Down Sendromlu bireylere ise vatandaşlar tezahüratları ile destek verdi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Down Sendromlu bireyler ve aileleri, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.