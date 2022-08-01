'Ekmek yok' diyen fırın çalışanını bıçaklayarak öldürdü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde fırın çalışanı, ‘Ekmek yok' dediği için 17 yaşındaki alkollü genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında ilçesinin Çınarlısu Mahallesi Tolmedrese Caddesi üzerinde bulunan bir fırında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şekilde ekmek almak için fırına giden 17 yaşındaki Y.A., ekmeğin olmadığını söyleyen fırın çalışanı Ümit Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştırılan Y.A. evinden getirdiği bıçakla fırının önünde saklanıp Ümit Büber'in dışarı çıkmasını bekledi. Y.A., bir süre sonra dışarıya çıkan Ümit Büber'e bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleri ile Büber'i ağır yaralayan şahıs, daha sonra diğer fırın çalışanı D.Ö.'ye de saldırdı. Saldırganın elinden kaçarak canını zor kurtaran D.Ö., sabah ezanını okumak için camiye gelen imamdan yardım istedi. Cami imamı D.Ö.'yü imam odasına saklarken, durumu hemen polise bildirdi. Fırına gelen ekipler cinayet zanlısı Y.A'.yı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde yerde yatan Ümit Büber için sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Büber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ümit Büber'in cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayete kurban giden Ümit Büber'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.