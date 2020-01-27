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Elazığ için Ermenek'te yardım kampanyası başlatıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deremin ardından yaraların sarılması için yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarına Karaman'ın Ermenek ilçesi de katıldı.


Ermenek Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına siyasi partilerin ilçe teşkilatları, ilçe ve belde belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve Ermenek Spor Kulübü de destek verme kararı aldı.


Bu kapsamda Ermenek Sevdalıları Kültür ve Turizm Derneği (ERSEV) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yardım komisyonu kuruldu. Komisyona Ermenek Lisesi Müdürü Murat Belen'in başkanlık etmesi kararlaştırıldı. Komisyon deprem bölgesine gönderilecek yardımların ise ısıtıcı, elbise, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşması kararlaştırıldı. Yardımların hükumet konağı karşısındaki eski Sümerbank binasında toplanacağı belirtildi. Köylerden yardım etmek isteyen vatandaşlarınsa köy muhtarlıkları veya köy imamları ile irtibata geçmeleri söylendi. Yardımseverler gönderecekleri yardım malzemelerini en son 30 Ocak Perşembe günü akşamına kadar toplama yerine teslim etmeleri de istendi.

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