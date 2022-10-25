Emine hemşire kuru sıkıdan bozma tabancayla vurulmuş

Karaman'da aile sağlığı merkezinde kendisine planotik aşk besleyen kuzeni tarafından silahla vurulan Emine hemşirenin tedavisi sürüyor. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlının kullandığı silahın kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu öğrenildi.

Karaman'da Hüseyin B., (28) daha önce evlenme tekliğini kabul etmeyen teyzesinin kızı Emine A.'yı çalıştığı aile sağlığı merkezinde vurarak ağır yaraladı. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Hüseyin B.'de yaralandı. Aile sağlığı merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan hemşire Emine A. ve zanlı Hüseyin B. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Emine hemşirenin sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Emine hemşireyi ağır yaralayan zanlı Hüseyin B.'nin ise karnından kendisin vurduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hüseyin B.'nin kuzenini ve kendisini kuru sıkıdan bozma tabancayla vurduğu belirlendi.

Bakan Koca'dan tepki

Öte yandan, olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Twitter'den yaptığı açıklamada, "Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezine gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı, adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir" ifadelerini kullandı.