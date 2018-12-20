Emniyet Müdür Yardımcısı Coşkun: “Uygulamalar trafik kazalarını azalttı”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardım Şerafettin Coşkun ile trafik şubesinde görevli polis memurlar ve mahalle muhtarları katıldı. Bilgilendirme öncesinde bir konuşma yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Coşkun, trafik ekiplerimizin yaptığı uygulamalar sayesinde Karaman'da kazaların ciddi oranda azaldığını söyledi. Coşkun, “İçişleri Bakanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını en aza indirme noktasında başlattığı uygulamalar şehrimizde de devam etmektedir. Karaman olarak kaza düşüş oranında Türkiye'de ilk 5 il içerisindeyiz. Karaman'da bugün itibarıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüze 70 plaka olarak 92 bin araç kayıtlı durumdadır. Devam eden uygulamalar sayesinde sürücülerimiz kurallara uymaya başladılar. Bunun en belirgin göstergesi ise kazaların azalması ve sürücülerin emniyet kemerlerini takarak yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleridir. Siz muhtarlarımıza trafik kuralları konusunda ciddi görevler düşüyor. Çevrenizde ve mahallelerimizde vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda devamlı olarak uyarılarda bulunmanız gerekiyor” dedi.

Daha sonra Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlar tarafından muhtarlara trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.