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Ermenek Devlet Hastanesi korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Karaman’daki tüm kurumlarda olduğu gibi Ermenek Devlet Hastanesi de korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Karaman'daki tüm kurumlarda olduğu gibi Ermenek Devlet Hastanesi de korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.


Hastaneden yapılan yazılı açıklamada; Hastanemizde halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, genel olarak dezenfekte çalışmalarına önem veriliyor. Özellikle dünya genelinde korona virüsü, pandemi ilan edildikten ve ülkemizde de ilk vakaya rastlandıktan sonra tedbirler bir kat daha artırıldı. Bu aşamada halkımızın da daha dikkatli olması, risk grubundakiler başta olmak üzere toplu olarak bulunulan alanlara mümkün olduğunca girilmemesi, el temizliği ve hijyen kurallarına uyulması, yurt dışı temaslıların ziyaretlerinde 14 gün kuralına uyulması hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından en başta gelen tedbir kurallarındandır” dendi.

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