Ermenek Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulunda yılsonu resim sergisi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulunda yılsonu resim sergisi açıldı.

Okulun koridorunda Ermenek İlçe Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, tarafından açılışı gerçekleştiren sergide rengarenk eserlerle göz doldurdu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Özdal öncülüğünde gerçekleşen sergide 175 eser yer aldı. Tamamı öğrencilerin çalışmalarıyla oluşan sergide canlı portre sergisi de yoğun ilgi gördü. Sergide ayrıca Güzel Sanatlar Lisesine hazırlanan öğrenciler karakalem model çizimi performansı gerçekleştirdi. Sergide röprodüksiyon, çizgi, nokta, zıtlık, ebru, doku, perspektif, resim tamamlama, soyut düzenleme ve yağlı boya gibi birçok çalışmaya yer verildi. Resim sergisinin yarına kadar açık kalacağı bildirildi.