Ermenek'in muay thaici kızlarından 5 altın, 1 gümüş

Karaman'da yapılan Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar il birinciliği müsabakaları sonucu Ermenek ilçesinden katılan 5 sporcu altın, 1 sporcu ise gümüş madalya kazandı.

Karaman'da Muay Thai Okul Sporları Yıldızlar il birinciliği müsabakaları Karaman Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Ermenek ilçesinden katılan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İrem Yirik 34 kiloda, Irmak Yaldız 42 kiloda, Fadime Sultan Demir 46 kiloda, Nilbera Özkan 54 kiloda altın madalya, Buğlem Zengin 35 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Hakkı Polat Ortaokulu öğrencisi Nisanur Karadere ise 50 kiloda altın madalya kazandı.

Ermenek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Muay Thai Antrenörü Ömer Özdemir, “Kasım ayı itibariyle Ermenek Kültür Merkezindeki salonumuzda öğrencilerimize bu sporu tanıtarak eğitimlerini vermeye başladık. Ermenek'ten 6 sporcumuz ile ilk defa bir müsabakaya katıldık. Sporcularımız hem çok istekli hem çok heyecanlıydı. Bir sporcum altın madalya kazanacağı halde heyecan yapınca gümüş madalya aldı. Bir diğer sporcum rakibini nakavt ederek altın madalya kazandı. Altın madalya alan sporcularımız 06-09 Haziran 2023 tarihinde Sivas'ta yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar. İnşallah oradan da altın kızlarımız ile altın madalyalarımızı alarak döneceğiz” dedi.