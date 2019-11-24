Ermenek'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan kutlamalara daha sonra Ahmet Keleşoğlu Halk Eğitim Merkezinde devam edildi. Buradaki kutlamalara İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Açıkgöz, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin ve millet mekteplerinin açılışının 91. yıl dönümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını ilk günkü duygu ve düşüncelerimizden hiçbir şey kaybetmeden bir kez daha yaşıyoruz. Eğitime önem vererek sorunlarını çözen milletler kültür sanat bilim ve teknolojide ilerleme göstermişler ekonomik ve toplumsal hayatta başarılı olmuşlardır. Toplumsal refah ve barışın tesisi noktasında önem arz eden temel şart, kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Bu nedenle eğitim ilkelerin daima özel ilgi ve duyarlılık gösterdiği bir konu olurken eğitimin fonksiyonlarını yerine getirmesi ve toplumsal gelişimin hız kazanması her şeyden önce eğitimin anahtarı konumundaki öğretmenlerin özverili ve sabırlı çabalarına bağlıdır” dedi.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okuması ve tiyatro gösterisi ile öğretmenlerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılarla sona erdi.