Eski eşini öldürmeye giderken yakalandığı ileri sürülen şahıs adliyeye sevk edildi

İzmir'den eski eşini öldürmeye Mersin'in Mut ilçesine giderken Karaman'da yolcu otobüsünde yakalandığı ileri sürülen şahıs adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin"Eşinizi öldürmeye gittiğiniz doğru?" mu sorusuna zanlı "Yalan haber" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, 4 ay önce boşandığı eski eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Mersin ve Karaman polisi harekete geçti. Karaman girişindeki uygulama noktalarında tedbir alan Karaman polisi, M.A'yı (46) sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Otobüste yakalanan şahsın üzerinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.A, burada gazetecilerin "Eşinizi öldürmeye gittiğiniz doğru mu?" sorusuna, "Yalan haber" cevabını verdi. M.A., daha sonra Karaman Adliyesine sevk edildi.