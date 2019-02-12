Eski milli futbolcu Önder Turacı'nın acı günü

Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Önder Turacı'nın Belçika'da hayatını kaybeden dedesi Ali Solak memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Solak (82), dün gurbetçi olarak yaşadığı Belçika'da hayatını kaybetti. Solak'ın cenazesi bugün Belçika'dan memleketi Karaman'ın Ekinözü köyüne getirildi. Ali Solak için öğle namazını müteakip köy camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Solak'ın yakınları ile Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Önder Turacı da katıldı. Dedesini çok sevdiği öğrenilen Önder Turacı'nın oldukça üzgün olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Ali Solak'ın cenazesi dualarla köy mezarlığında defnedildi.