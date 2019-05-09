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Evde çıkan yangın tüm eşyaları kül etti

Karaman’da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken evin içindeki tüm eşyalar yanarak kül oldu.

Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken evin içindeki tüm eşyalar yanarak kül oldu.


Yangın, Karaman merkeze bağlı Kozlubucak köyünde tek katlı bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre, Ali Eğlence'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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