Fadime Sultan Demir'den Muay Thai şampiyonasında Türkiye ikinciliği

Karaman'ın Ermenek ilçesinde İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören Fadime Sultan Demir, Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 46 kilo kızlarda gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasına muay thai antrenörü Ömer Özdemir eşliğinde hazırlanan Ermenek İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Fadime Sultan Demir, 46 kilo kızlarda gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Ermenek'te okul sporları muay thai branşında bir ilke imza atan Demir'in başarısı ise büyük bir sevinçle karşılandı. Sivas'ta düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Demir'in en büyük hayali ise milli takım forması altında ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandırmak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Sivas Taha Akgül Spor Salonu‘nda 27 ilden, 155 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanan Fadime Sultan Demir'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.