İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Firen balataları az kalsın tırı yakacaktı

Karaman’da seyir halindeki bir tırda firen balatalarının ısınmasından dolayı çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Karaman'da seyir halindeki bir tırda firen balatalarının ısınmasından dolayı çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.


Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Karaman Mersin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den yüklediği vinç denge demirlerini Balıkesir'e götürmekte olan Mehmet Ö. (33), idaresindeki 06 FD 5446 plakalı tır, Karaman'a geldiği sırada dorsesinde yangın çıktı. Dorseden dumanların yükseldiğini gören sürücü hemen tırı yolun sağına durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Isınan balatalar nedeniyle dorsenin tekerleri de büyük bir gürültüyle patladı. Bunun üzerine yangın yerine itfaiye ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, poliste tırın bulunduğu şeridi tedbir amaçlı trafiğe kapattı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alınırken, dorsede maddi hasar oluştu.


Kapanan yol tırın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.