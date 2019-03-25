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Gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Karaman’da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde elektrikli bisikletle gelen 2 kişi okuldan çıkan öğrencilerin arasında bulunan bir gençle kavga etmeye başladı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muammer Yasin K. (18), çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen gencin hemen ameliyata alındığı bildirildi. Polis, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kavgaya karışanların olay yerinde bırakarak kaçtıkları elektrikli bisiklet ise otoparka çekildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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