Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası duygusal anlarla başladı

Karaman'da başlayan Adil Türk ve Cemal Toman Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonasının açılış töreninde duygusal anlar yaşandı. Tekvando Federasyonu tarafından Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'daki evinde yakalanarak hayatını kaybeden Dünya 3.'sü Milli Tekvandocu Adil Türk'ün ailesine plaket verildi. Babasına verilen plaketi alan 8 yaşındaki kızının gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı.

Merkez Spor Salonu'ndaki açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Bugün gençlerimizin geleceğe adımlarını daha emin, daha güvenli atabilmelerini, Türkiye'yi Avrupa da, Dünya da ve Olimpiyatta temsil edebilme noktasında bu Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında genç sporculara seslenen Şahin, “Geleceğe emin adımlarla yürüyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu. Bununla beraber dünya federasyonu tarafından en değerli sporcu ve en değerli antrenör de yine Türkiye'den seçildi. Bu başarı sizlerin motivasyonudur” ifadelerini kullandı.

Bugün hüzünlüyüz diyen Şahin, “Depremde kaybettiğimiz çok değerli hocalarımız oldu. Bunlar Adil Türk ve Cemal Toman kardeşimiz. Onları buradan rahmetle anıyoruz. Şuanda onların aileleri burada bulunuyor. Acılarını paylaşıyoruz. Bu kardeşlerimiz her zaman kalbimizde yaşayacaktır” diye konuştu.

Vali Tuncay Akkoyun: "Karaman'a hoş geldiniz sefalar getirdiniz”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmada, “Karaman olarak 75 ilden 953 kulüp ve 3 bin 105 sporcunun katılımıyla düzenlenen bu şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda depremin etkilediği 11 ilimizden şampiyonaya katılan 403 sporcumuz bulunmaktadır. Her bir sporcumuza, antrenörümüze, hakemlerimize ve sporcularımızın kıymetli ailelerine, kadim şehrimiz Karaman'a hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde duygusal anlar yaşandı

Yapılan konuşmalardan sonra plaket törenine geçildi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'e birer teşekkür plaketi verdi. Daha sonda Tekvando Federasyonu tarafından Kahramanmaraş merkezli depreme Malatya'daki evinde yakalanarak hayatını kaybeden Dünya 3.'sü Milli Tekvandocu Adil Türk'ün ailesine plaket verildi. Babasına verilen plaketi federasyon başkanının elinden alan 8 yaşındaki kızı Beril Arya Türk, gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Küçük Beril'i, orada bulunan halası Mediha Yücel, sarılarak sakinleştirdi. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Yapılan açılış töreninin ardından şampiyona devam etti. Açılış törenine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve daire müdürleri ile davetliler katıldı.