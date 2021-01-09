Göktepeli kadınlar ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde 1 yıl önce kurdukları kooperatifle bir araya gelen kadınlar ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kurulan Göktepe Kadın Kooperatifi belde ve çevre köylerdeki kadınların ürettikleri doğal ürünlerin ekonomik kazanca dönüşmesini sağlıyor. Bölgede üretilen ceviz, toz biber, nane, fesleğen, kuş üzümü, tarhana, siyez unu, bulgur, elma, domates, hurma kurusu ile dağlardan topladıkları sumak, kekik, ıhlamur ve çıtlık gibi ürünler satışa sunuluyor.

“Bu güzel ürünleri bizim gibi herkesin yemesini istiyoruz”

Göktepe Kadın Kooperatifi Kurucu Üyesi Seda Ertuğrul, üretici kadınların emeklerinin boşa gitmemesi için bir çatı altında birleştiklerini söyledi. Ertuğrul, "Gerek kadınlar gerek gençler yaptığımız ürünlerin karşılığında maddi olarak da bir kazanç elde etmek istedik. Kadınlar üretiyor karşılığı yok. Diğer sene de diyor ki biraz daha az yapayım ya da yapmayayım, ekmeyeyim, bir şey kazanamıyorum, karşılığı yok diyorlar. Biz de Göktepe Belediye Başkanımız Mustafa Doğan ile ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kooperatif kuralım istedik. Kadınlar getirsin gerek burada, gerek internette, gerek yurt dışına pazarlayalım, en azından bu bölgenin bu güzel ürünleri de karşılığını bulsun istedik. Kadınlarımız bir yıl önceye göre şu an daha sağlam ayaklarının üstüne basıyor, daha güçlüler, daha cesurlar, kendilerine daha güvenerek konuşuyorlar. Yaptıklarının daha farkındalar" dedi.

Seda Ertuğrul, Toroslardan dünyaya açılmak istediklerini dile getirerek, "Şu anda 15 çeşit ürünümüz var. Hepsi bizim denetimimiz altında. Elimizde çok fazla ekipmanımız olmadığı için sabit bir üretim yerimizde olmadığı için tamamen geleneksel üretim yöntemlerine göre üretiyoruz ama ilerleyen zamanda ekipmanımızı sağladığımız takdirde daha çok ürün ortaya koyacağız. Daha çok markalaşmaya gideceğiz, daha çok satış ağı geliştireceğiz. Şu anda bile yurt dışına satışımız söz konusu, yani 15 üründe bile satış gerçekleştirebiliyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal madde içermeyen tamamen doğal olan ürünlerdir. Bu nedenle kendimizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Bu Toroslar'dan dünyaya açılmak istiyoruz. Bu güzel ürünleri biz yiyoruz ve herkesin yemesini istiyoruz" diye konuştu.