Görme Engelliler Judo Milli Takım kampı Karaman'da devam ediyor

Görme Engelliler Spor Federasyonu 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve sezonun ilk kampı olan Judo Kadın Milli Takım Kampı, Karaman'da devam ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenecek Judo Grand Prix Turnuvasına hazırlık için ilk olarak Judo Erkek Milli Takımı ile başlattığı Karaman kampı, Kadın Milli Takımı ile devam ediyor. Karaman'da bir otelde devam eden kampta milli sporculara antrenmanlarında Karamanlı partner sporcular eşlik ediyor.

Kamp sürecinin gayet başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Azerbaycan'da düzenlenecek Grand Prix Turnuvası öncesi erkek ve kadın milli sporcularımızın ilk etap kamplarını ilimizde yapmaları bizleri gerçek anlamda memnun etti. İlk olarak erkek milli takımı ile başlayan kampımız şuanda kadın milli takımı ile sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bizlerde antrenör ve sporcularımızın kamp dönemini rahat ve en verimli şekilde geçirmeleri için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlar da yine birçok branşta milli takım kamplarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli takım antrenörleri Ahmet Kambur, Kürşad Kambur, Nurşen Köse, Ömer Erol ve Gültekin Sevinç eşliğinde 6 sporcu ile devam eden Judo Kadın Milli Takım Kampı, 29 Mart tarihinde sona erecek.