Güler: “Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a sonuna kadar destek olacağız”

Ali Güler, MHP olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.

Karaman Polisevinde partililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine iftar yemeği veren Dr. Ali Güler, yemek sonunda yaptığı konuşmada, "Bu mübarek ay boyunca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çeşitli vesilelerle vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz'' dedi.

İstanbul seçimleri hakkında da bilgi veren Güler, "Bilindiği üzere 23 Haziran'da İstanbul'da millet iradesine başvurulacak. Bu vesileyle partimiz; hemşehri, dernek ve vakıfları vasıtasıyla Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek mahiyetinde bir dizi faaliyetler organize etmeye başladı. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın Bey, Genel Başkanımızca İstanbul seçimleriyle ilgili teşkilatımızın baş koordinatörü olarak görevlendirildi. Bu kapsamdaki çalışmaları hemşehri, dernek ve vakıfları üzerinden yürütmeye başladık'' diye konuştu.

İftar yemeğine, MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.