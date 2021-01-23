İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güneş ile bulutların doğal ışık gösterisi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Turkuaz Baraj Gölü üzerinde, bulutların arasından sızan güneş, ışık gösterisine dönüştü.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Turkuaz Baraj Gölü üzerinde, bulutların arasından sızan güneş, ışık gösterisine dönüştü.


Parçalı bulutlu havada, bulutların arasından süzülen güneş ışığı gölün yüzeyinde doğal bir ışık gösterisini anımsattı. Bulutların hareketleri ile farklı şekiller alan güneş ışığı, adeta görsel şölene dönüştü. Güneşli başlayan gün ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu olunca ortaya hayran bırakan görüntüler çıktı. Bulutların hareketleri ile şekillenen güneş ışığı, Turkuaz Baraj Gölü üzerinde doğal ışık gösterisi oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.