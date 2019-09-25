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Güneş panelinin aküsü bağ evini kül etti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir bağ evinde güneş enerjisi paneline ait akünün aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir bağ evinde güneş enerjisi paneline ait akünün aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Görmeli köyünde bir bağ evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel M'ye ait bağ evinin mutfağında bulunan güneş enerjisi panelinin aküsü aşırı ısınmadan dolayı yangın çıkardı. Bağ evinin yandığını gören ev sahibinin eşi itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede alevler ahşap olan bağ evini tamamen sararken yangın itfaiye ekibince kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda evdeki eşyaların tamamı kül olurken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası itfaiye ve ilçe jandarma ekiplerince yapılan incelemede, yangının bağ evinin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan güneş enerjisi aküsünün aşırı ısınmasından dolayı çıkmış olabileceği belirlendi.

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