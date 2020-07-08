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Güneşli havada kristal şeklinde yağan yağmur hem şaşırttı hem de serinletti

Karaman’ın Ermenek ilçesinde güneşli havada aniden başlayan ve kristal şeklinde yağan yağmur hem serinletti hem de şaşırttı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde güneşli havada aniden başlayan ve kristal şeklinde yağan yağmur hem serinletti hem de şaşırttı.


Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise yağan bu yağmurla bir nebze olsa da serinlemiş oldu. Yaklaşık 1 saate yakın yağan yağmur, yapımı devam eden yol nedeniyle oluşan tozlanmayı da bir süreliğine önledi. Yağmur sonrası çıkan gök kuşağı da güzel görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş evlerinin balkonlarından cep telefonlarıyla bu güzel anı çekerek ölümsüzleştirdi.

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