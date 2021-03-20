Güneyyurt'ta 3 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu

Karaman'ın Güneyyurt Belde Belediyesi, belde giriş ve çıkışlarında ağaçlandırma çalışması yaptı. Engebeli arazilere erozyonun önlenmesi ve daha yeşil bir çevre oluşturmak için 3 bin çam fidanı dikildi.

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, "Belediye olarak beldemizin Ermenek tarafı ve Serper mevkii yönünde ağaçlandırma çalışması yaptık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışması ile bu yılbaşından itibaren yaklaşık 3 bin civarı fidan diktik. Hedefimiz yılsonuna kadar 20 bin fidanı toprakla buluşturarak gelecek nesillerimize daha yeşil bir Güneyyurt bırakmaktır. Gelecek nesillerimize daha rahat nefes aldıracak bu gibi projeleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.