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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk kurtarılamadı

Karaman’da 17 gün önce hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Karaman'da 17 gün önce hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.


Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Rafet B. yönetimindeki 70 FA 904 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Derviş Ali Alim'in (16) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada 20 metre ileri savrularak ağır yaralanan Derviş Ali Alim, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakımda tutulan Derviş Ali Alim, sabaha karşı hayatını kaybetti.


Derviş Ali Alim'in cenazesi öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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