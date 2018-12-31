Hastane çatısında çıkan yangına kaynak sebep olmuş

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesinin çatısında çıkan yangına kaynak makinesinin sebep olduğu açıklandı.

Önceki gün akşam saatlerinde İlçe Devlet Hastanesinin çatısında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede yatan hastalar ile personel kısa sürede tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına katılan 6 kişi dumandan etkilenerek Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gün ağardığında hastanenin çatısının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Valilik yangınla ilgili açıklama yaptı

Karaman Valiliği, Sarıveliler Devlet Hastanesinin çatısında çıkan yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “29 Aralık 2018 günü saat 17.40 civarında Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi çatısında yüklenici firma tarafından yapılan tadilat çalışmasında kaynak makinesinden kaynaklı yangın meydana gelmiştir. Devlet Hastanesinin çatısında çıkan yangına Sarıveliler ilçesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Göktepe beldesi, Başyayla, Güneyyurt, Ermenek ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangın saat 22.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınmış, itfaiye ekipleri tarafından yürütülen soğutma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Meydana gelen yangın sırasında dumandan hafif derecede etkilenen 6 kişi Ermenek ve Başyayla kaymakamlıklarına ait ambulanslar ile Ermenek Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, sağlık durumları iyidir” denildi.