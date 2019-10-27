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Hayırsever Vakıf, Karaman'da iki beldeye kültür merkezi yapacak

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerine kültür merkezi yapacak.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt ve Kazancı beldelerine kültür merkezi yapacak.


Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı ile Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen'i ziyaret etti. Ziyarette beldelerinde yürüttükleri çalışmalar ile hizmetler hakkında bilgiler veren başkanlar, Gülgen'den her iki beldeye de kültür merkezi yapma sözü aldı. Daha sonra her iki başkan, bu sevindirici haberi sosyal medya hesaplarından belde halkına duyurdu.


Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen, beldemize kültür merkezi yaptıracağının sözünü verdi ve en kısa süre içerinde de yapımına başlanacak” dedi.


Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı da, "Çok değerli iş adamlarımızdan Mustafa Sonay Gülgen bey, beldemize kültür merkezi yapacaklarının müjdesini bizlere verdi” diye konuştu.


Belde belediye başkanları Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gülgen'e teşekkür etti.

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