Hazreti Mevlana için Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi

Hazreti Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya gelişinin 795. yıl dönümü anısına, Karaman'dan Konya'ya 5. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş öncesi Tantuniye Medresesinde düzenlenen törende konuşan Hazreti Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Konya'ya her gelişlerinde babasının Karaman'a da kendilerini getirerek, ziyarette bulunduklarını belirtti. Hazreti Mevlana'nın nerelerden geçerek Konya'ya nasıl geldiğini hayal kurduğunu aktaran Bayru, "Vakfın Konya Şubesini kurduğumuz zaman Karaman'dan Konya'ya gelişini bir yürüyüş halinde program yapalım diye düşündük. İki il valisi de destek vereceklerini söyledi. Bu yürüyüşümüze başladık. İki senedir yapamıyorduk. Bu seneki beşinci yürüyüşümüz olacak" dedi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da törende yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın gönül deryasından süzülen düşünceleri, özünden dile gelen sözleri ve kalbinden kalemine akan eserleri ile bir kandil misali asırlar boyu yolumuzu aydınlattığını söyledi. Hazreti Mevlana'nın yaklaşık 8 asır önce yazdığı, kalplere nakşettiği her biri hikmet pınarı olan sözlerinin her dem diri kalması ancak ve ancak samimiyet, muhabbet ve ilahi aşk ile açıklanabileceğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana şehrimiz için eşsiz bir değerdir, bulunmaz bir kıymettir. Uhuvvet ve muhabbet mayası ile mayalanan necip milletimiz ve aziz Karaman'ımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; insanı, dostluğu, merhameti ve erdemi merkezine alan Hazreti Mevlana'nın öğretilerini yaşatmaya ve bayraktarlığını yapmaya gururla devam edecektir. Zira nefret, zulüm ve tefrika ile günümüzde karanlıklar içerisinde boğulan dünyada, Hazreti Mevlana'nın hikmet dolu yaşantısını hayatımıza örnek almaya son derece ihtiyacımız vardır."

Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet daha sonra Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim ve okunan duanın ardından Vali Akkoyun Esin Çelebi Bayru'ya Türk Bayrağı verdikten sonra yürüyüş başladı.

Programa, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı.