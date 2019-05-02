Hazreti Mevlana, Karaman'dan temsili olarak Konya'ya uğurlandı

Hazreti Mevlana'nın Karaman'dan ayrılarak Konya'ya gitmesi, temsili bir uğurlama töreniyle canlandırıldı.

Karaman'da Mader-i Mevlana Camisi yanında bulunan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen temsili uğurlama törenine Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Mevlana Hazretlerinin 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Uğurlama töreni Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından düzenlenen sema gösterisi ile başladı. Törende Hazreti Mevlana ve babası Muhammed Behaeddin-i Veled Hazretlerini canlandıran Konya Şehir Tiyatroları sanatçıları, meydandaki vatandaşlardan helallik isteyerek Konya'ya hareket etti.