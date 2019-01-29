Hırsızlık için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren zanlı yakalandı

Karaman'da hırsızlık yapmak için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren hırsızlık şüphelisi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 saat arayla 5 camide hırsızlık girişiminin yaşanması üzerine hemen harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini bulabilmek için iz süren ekipler, hırsızlık zanlısının son olarak girdiği Topucak Mahallesi'nde bulunan Gölyeri Boyacı Camii'ni incelemeye aldı. Burada caminin güvenlik kamerası kayıtlarını alarak izleyen polis, zanlının kısa sürede kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği baskınla A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

“Camideki imam odasının camını yangın söndürme tüpüyle kırdı”

Hırsızlık zanlısı A.Y.'nin güvenlik kamerası görüntülerinde rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, cami cemaati gibi Gölyeri Boyacı Camii'ne gelen zanlının, kapısı açık olan camiye ayakkabısını çıkararak içeriye girdiği görülüyor. Dikkat çekmemek içi ayakkabılarını ayakkabılığa da koyan A.Y., daha sonra imam odasına yöneldi. Kapının kitli olduğunu gören şüpheli bir süre kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şahıs daha sonra yerde bulunan yangın söndürme tüpüyle kapı camını kırarak içeriye girdi. İmam odasında çekmecelerde para arayan zanlı, bir şey bulamayınca hızla camiden uzaklaştı.