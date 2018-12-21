Hollanda'da öldürülen Hümeyra, Karaman'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde okuduğu okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hümeyra Ergincanlı, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Hümeyra Ergincanlı (16), 3 gün önce Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Bekir E. tarafından okuduğu okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri ardından ailesine teslim edilen Ergincanlı'nın cenazesi uçakla Konya'ya oradan da memleketi Karaman'a getirildi. Genç kız için cuma namazını müteakip Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, genç kızın yakınlarıyla Karaman Valisi Fahri Meral ve çok sayıda vatandaşta katıldı. Kılınan namazın ardından Hümeyra Ergincanlı'nın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.