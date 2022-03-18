İçişleri Bakanlığından itfaiye erlerine teşekkür belgesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen belgede, "Bu yıl ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarından sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle" ifadeleri yer aldı.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen programda orman yangınlarında görev yapan itfaiye erlerine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından teşekkür belgeleri verildi.