İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım"

Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Karamanlı Uzman Çavuş Mustafa Ünüvar'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Uzman Çavuş Mustafa Ünüvar, Suriye'de Esed rejiminin 4 Mart 2020 Çarşamba günü düzenlediği hava saldırısı sonucu İdlib'te yaralanarak Ankara'ya getirildi ve burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 40 gündür tedavi altında olan Ünüvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından sevdiklerine daha iyi olacağının mesajını paylaştığı fotoğrafla duyuran Ünüvar, "Şükür Rabbime. İnşallah daha da iyi olacağım" dedi.