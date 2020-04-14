İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib gazisi Ünüvar: "İnşallah daha da iyi olacağım"

Suriye’de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Karamanlı Uzman Çavuş Mustafa Ünüvar’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Karamanlı Uzman Çavuş Mustafa Ünüvar'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.


Uzman Çavuş Mustafa Ünüvar, Suriye'de Esed rejiminin 4 Mart 2020 Çarşamba günü düzenlediği hava saldırısı sonucu İdlib'te yaralanarak Ankara'ya getirildi ve burada tedavi altına alındı. Yaklaşık 40 gündür tedavi altında olan Ünüvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından sevdiklerine daha iyi olacağının mesajını paylaştığı fotoğrafla duyuran Ünüvar, "Şükür Rabbime. İnşallah daha da iyi olacağım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.