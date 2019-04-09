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İki kardeş, traktörün altında kalmaktan kabin sayesinde kurtuldu

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde içinde 2 kardeşin bulunduğu traktör tarla sürerken devrildi.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde içinde 2 kardeşin bulunduğu traktör tarla sürerken devrildi. Kardeşler kabin sayesinde devrilen traktörden yara almadan kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, Eyüp Ö. (23) ve Hüseyin Ö. (22) kardeşler traktörle ilçenin Doğruyol mevkisinde bulunan tarlalarını sürmeye gitti. Eyüp Ö.'nün kullandığı 70 FU 024 plakalı traktör, manevra yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ve polise bildirdi. Ambulans ve polis ekipleri olay yerine gelmeden iki kardeş devrilen traktörün altında kalmaktan kabin sayesinde yara almadan kurtularak çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler ise normal görevlerine döndü.

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