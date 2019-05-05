İki otomobil alt geçit çıkışında çarpıştı: 2 yaralı

Karaman'da iki otomobilin alt geçit çıkışında çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli alt geçidi çıkışında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Samet D, yönetimindeki 38 J 0351 plakalı otomobil alt geçitten çıktığı sırada arkasından gelmekte olan Ufuk Y. idaresinin 34 BEY 31 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ufuk Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkaran kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet K., yaralandı. Yaralı şahıslar yan yatan otomobilden kendi çabaları ile çıktı. Yaralılar daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Caddenin tek şeridi kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Yan yatan otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte caddenin kapanan şeridi yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.