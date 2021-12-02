İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan: “Biz projelerle gelişen büyük bir aileyiz”

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Proje Bilgilendirme Çalıştayı'nın ikincisi, merkez ile Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan düzenlenen çalıştayın öğretmenler aracılığıyla kelebek etkisi oluşturarak öğrencilere ulaşacağını ve onların hayatlarına dokunacak güzel işlere imza atılacağını ifade etti. Eğitim camiası olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Çalışkan, “Bu süreçte hayata bakış açımız çok değişti. Bir dönem öğrencilerimiz ile camdan cama iletişim kurmak zorunda kaldık. Artık bu dönemden yavaş yavaş sıyrılıp eski günlerimize geri dönmeliyiz. Bu aşamada sizlerin niyet, gayret ve samimiyetinize ihtiyacımız var. Bu aşamada inandığımız değerler doğrultusunda gayret edip çok çalışmalıyız. Unutmayın biz projelerle gelişen büyük bir aileyiz” dedi.

“Projeler öğretmen ve öğrencilerimizin ufkunu açan, hayata bakış açımızı değiştiren alanlardır”

Sarf edilen gayretin kendilerini mutlak hedefe ulaştıracağını belirten Çalışkan, “Projeler, öğretmen ve öğrencilerimizin ufkunu açan, hayata bakış açımızı değiştiren alanlardır. Eğitimin temel taşları olan öğretmenler olarak bu alanı iyi değerlendirmeliyiz. Bu alanda yapacağınız çalışmalar inanın hayatınızın geri kalan sürecinde hem size hem de öğrencilerinize önemli katkılar sağlayacaktır. Karaman olarak TÜBİTAK, TEKNOFEST, eTwinning Projeleri, Erasmus+ Programlarında elde ettiğimiz başarılar bizleri gururlandırmanın yanında yapacağımız yeni çalışmalarda da cesaretlendiriyor. Bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmelerinin ardından çalıştay, sertifika töreni ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.