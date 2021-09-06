İl Müdürü Çalışkan: Yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında, “Salgın nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrenci ve öğretmenlerimizin büyük bir heyecanla beklediği 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Karaman eğitim camiası olarak 3 bin 865 öğretmenimiz ve 52 bin 596 öğrencimizle, 260 okul ve 2 bin 986 derslikte eğitim öğretim yılına başlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için, okullarımızda gerekli tüm tedbirleri aldık. Uzaktan eğitim sürecinde hepimiz yüz yüze eğitime hasret kaldık, sınıf ortamında öğrencilerimizle bir arada göz teması kurarak ders anlatmanın onların ruhlarına ve kalplerine dokunmak olduğunu geçen sürede bir kez daha yakından görmüş olduk. Dileğimiz, salgının bir an önce sona ermesi, eski normallerimize en kısa sürede dönmemiz ve okullarımızda ders yılı boyunca yüz yüze eğitimin devam etmesi. Bu süreçte hepimizin göstereceği hassasiyet, tedbirlere ve önerilere uymak salgının atlatılmasını daha da kolaylaştıracaktır. Uzun süredir öğrencilerinden ayrı kalmanın özlemiyle günler öncesinden okullarını yavrularımıza hazırlayan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza emekleri, özverileri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bizlerin en büyük destekçisi kıymetli velilerimiz, çocuklarımızı hep birlikte geleceğe hazırlama gayesi içinde sizlerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle devam eden salgın döneminde sizlerin de alacağı tedbirler sayesinde, bu zor dönemi daha kolay atlatacağız. Bu düşüncelerle tatlı bir heyecanla günler öncesinden hazırlıklarını yaparak bugüne özenle hazırlanmış çocuklarımızın hevesleri yarım kalmasın duasıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımıza zihin açıklığı; onları okula gönderen velilerimize, okulda karşılayan meslektaşlarıma ve tüm personele kolaylıklar ve başarı diliyorum” dedi.