İl Özel İdaresinin köy yollarındaki kumlama çalışmaları devam ediyor

Karaman'da İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü ekiplerinin köy yollarındaki kumlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkeze bağlı Kılbasan ve Yazılı köylerinde devam eden yol kumlama çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, “Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız çalışıyor. Kılbasan ve Yazılı köylerimizde köy içi kumlama çalışmalarımız devam ediyor. Program doğrultusunda da aksamaya mahal vermeden bu çalışmalar devam edecek. Hava şartlarına aldırmadan özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.