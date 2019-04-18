İlkokul öğrencilerinden Karaman Belediyesine ziyaret

Yıl Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi Dersi Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum konusu kapsamında Karaman Belediyesini ziyaret etti.

85. Yıl Milli Egemenlik İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Muharrem Kerbalı ve öğretmenleri eşliğinde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Belediye meclis salonunda ağırlanan minik öğrenciler, kendilerini misafir eden Başkan Savaş Kalaycı ile sohbet ederek belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, belediye başkanının görevleri ve belediye meclisi gibi merak ettikleri konularda soru sordu.

Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Kalaycı, görevlerinin Karaman'da yaşayan herkese eşit şekilde hizmet olduğunu söyleyerek, “Biz gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için bu göreve talip olduk. Bizlerin oturduğu bu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Bunun için de şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın talep, öneri ve eleştirileri bizler için çok önemli. Karaman Belediyesi olarak bu anlayış içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyor, ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarettin sonunda minik öğrenciler Başkan Kalaycı ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra belediye binasındaki birimleri gezerek yerel yönetimler hakkında yetkililerden bilgi aldı.