İşçilerden sözünü tutan patrona teşekkür

Karaman'da kömür ocağı işçileri, sözünü tutarak birikmiş maaşlarını hesaplarına yatıran patronlarına teşekkür etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki özel bir kömür ocağında çalışan yaklaşık 100 işçi, 7 gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle topluca iş bırakmıştı. Yapılan görüşmeler sonrası işçilerin maaşlarını en kısa sürede ödeyeceğini söyleyen ocak sahibi sözünü yerine getirerek maaşları ödedi.

“Patronumuz vermiş olduğu sözü bugün itibariyle tutmuştur”

Kömür ocağı işçisi Ali Rıza Akbaş, "Patronumuz vermiş olduğu sözü bugün itibariyle tutarak alacağımız olan 4 aylık maaşımız hesaplarımıza yatmıştır” dedi. "Sebep olan herkese teşekkür ediyoruz" diyen Akbaş, “Arkadaşlarımızı bu süreçte dik durdukları için tebrik ediyorum. Açık durumda dört tane kömür ocağımız var, fakat çalıştırılamıyor. Biz bu kömür ocaklarının da faaliyete geçmesini istiyoruz. Bu ocaklar açıldığı zaman 400 kişi iş bulmuş olacak. Ocaklar açıldığı zaman bizim memleketimize işsizlik veya herhangi bir kaygı sıkıntı olmayacak” diye konuştu.

“Kapalı olan ocaklarımızın açılması için çaba gösteriyoruz”

Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, diğer kömür ocaklarının da biran önce açılmasını beklediklerini söyledi. Başkan Arı, ''Grev yapan işçilerimizin bugün itibarıyla maaşları hesaplarına yatmıştır. Biz patronlarına ve işçilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu durum devam eder. Kapalı olan ocaklarımızın açılması için çaba göstereceğiz. Buradan sesleniyoruz inşallah ocaklarımız açılır'' dedi.

“Grev problemsiz bir şekilde çözüme kavuşturmuştur”

MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir ise çalışanların birikmiş maaşlarını almalarının sevindirici olduğunu dile getirdi. Bu süreçte her iki tarafla da görüşerek sorunun çözümü için uğraş verdiklerini kaydeden Demir, "İşçi arkadaşlarımızla görüşüp, patronla görüşüp sorunu sıkıntısız problemsiz bir şekilde çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bu konuda kim olursa olsun varsın tırnak ucu kadar katkısı varsa Allah onlardan razı olsun. Kömür ocaklarımız çalışsın memleketimizdeki işçi kardeşlerimizin yüzü güler" dedi.