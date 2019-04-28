İtfaiye eri yaralanmaktan son anda kurtuldu

Karaman'da bir evde çıkan yangının sebebini belirlemek için inceleme yapan itfaiye eri, tavandan kopan sıva parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.

Yangın, Fatih Mahallesi 1906. Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Mehmet Ali S.'ye ait olduğu öğrenilen evin yatak odasından alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Yangında evin yatak odasındaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yatak odasında çıkan yangın diğer odalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir itfaiye eri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için odada inceleme yapmaya başladı. Tespit çalışmasını tamamlayan itfaiye eri odadan çıktığı sırada tavandan kopan sıva parçası gürültüyle yere düştü. İtfaiye eri attığı adım sayesinde yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Kundaklama şüphesine karşı olay yeri çalışma yaptı

İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak bir tespitte bulunamadı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekibi istendi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, yangının başladığı yatak odasında çalışma yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.