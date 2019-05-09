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Jandarma cezaevi firarisini saklandığı evde yakaladı

Karaman’da yarı açık cezaevinden geçtiğimiz ay firar eden şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

Karaman'da yarı açık cezaevinden geçtiğimiz ay firar eden şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya ve Karaman'da yağma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P. (35), yattığı Karaman Yarı Açık Cezaevinden geçtiğimiz ay firar etti. Zanlının Göztepe köyünde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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