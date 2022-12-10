İhlas Haber Ajansı

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Jandarma kayıp keçileri dron ile buldu

Karaman’da kaybolan keçiler jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Karaman'da kaybolan keçiler jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Damlapınar köyü Tepeardı mevkisinde keçilerini otlatmakta olan Hüseyin Altun, 5 adet keçisinin sürüden ayrılarak kaybolduğunu fark etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına giderek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp keçileri aramaya başladı. Ekipler kayıp keçileri bulabilmek için dron da kullandı. Dron ile yapılan arama çalışmaları kısa süre içinde sonuç verdi. Kayıp keçiler Kolonkaya mevkisinde bulunan ormanlık alanda tespit edilerek bulundu. Keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

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