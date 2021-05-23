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Jandarma kayıp koyunları drone ile buldu

Karaman’da kayıp koyunlar jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Karaman'da kayıp koyunlar jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köyü Çukursavran mevkisinde küçükbaş hayvan ağılı bulunan Ahmet A., sabah ağılına gittiğinde 7 koyunun yerinde olmadığını görerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp koyunları aramaya başladı. Ekipler kayıp koyunları bulabilmek için drone da kullandı. Drone ile yapılan arama çalışmaları kısa süre içinde sonuç vererek kayıp koyunlar ağıldan 6 kilometre ileride tespit edilerek bulundu.


Kayıp koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi.

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